Mann zieht sich vor zwei Mädchen aus: Opfer suchen Schutz in Laden
Sondershausen - Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht einen mutmaßlichen Exhibitionisten.
Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, hatte sich ein bislang noch unbekannter Mann in der Johann-Karl-Wezel-Straße in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) vor zwei Mädchen entblößt.
Die beiden Jugendlichen waren anschließend in ein nahegelegenes Geschäft geflüchtet, um dort Schutz zu suchen.
Nachdem der Täter sich vom Ort des Geschehens entfernt hatte, verließen die Teenagerinnen den Laden und erklärten, Anzeige bei der Polizei erstatten zu wollen. Dies sei laut den Ermittlern bis zum heutigen Tag (25. Februar) noch nicht erfolgt.
Das Alter der Mädchen wird auf 12 bis 15 Jahre geschätzt. Der Vorfall hatte sich den Angaben nach am vergangenen Mittwoch (18. Februar 2026) zwischen 16.25 Uhr bis 16.30 Uhr zugetragen.
Hinweise zur oben beschriebenen Tat oder den beiden Mädchen nimmt die Kripo in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.
Titelfoto: 123RF/Andriy Popov