Rätselhafte Spurensuche: Polizei durchforstet Potsdamer Waldgebiet

Potsdam - Großeinsatz im Norden von Potsdam! Mehr als 50 Polizisten haben am Mittwoch ein Waldstück im Bereich Katharinenholz nahe der Potsdamer Straße durchsucht.

Polizisten suchen im Wald nach möglichen Hinweisen zu einem Verbrechen. (Archivfoto) © David Pichler/dpa

Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit einem Kapitalverbrechen – also einer besonders schweren Straftat wie beispielsweise Mord, Totschlag oder Raub mit Todesfolge.

Wie der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Alan Bauer, der dpa bestätigte, sind die Einsatzkräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft unterwegs und suchen gezielt nach möglichen Beweismitteln.

Um welchen konkreten Fall es sich handelt, wollte Bauer jedoch nicht sagen.

Spekulationen über einen Zusammenhang mit der vor sieben Jahren verschwundenen Rebecca Reusch aus Berlin wies er ausdrücklich zurück. "Das kann ich verneinen", so der Sprecher.