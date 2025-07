28.07.2025 08:45 1.134 Nach Bluttat in Zwickau: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Mann blutend in den Straßen von Zwickau gefunden. In dem Zusammenhang wurde bereits ein Mann festgenommen.

Von Sarah Fuchs

Titelfoto: Maik Börner