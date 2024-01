09.01.2024 11:40 Einbruch in Leipziger Einfamilienhaus: Koffer voller Diebesgut

In Markkleeberg brachen am Samstag Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände.

Von Lisa Marie Peisker

Markkleeberg - Bisher noch unbekannte Einbrecher verschafften sich am Samstagabend Zutritt zu einem Haus in Markkleeberg. Im Tresor befanden sich mehrere Wertgegenstände. (Symbolbild) © 123RF/pashapixel Zwischen 17.30 und 18.05 Uhr zerschlugen die Einbrecher ein Kellerfenster und gelangten so in das Einfamilienhaus, berichtete die Polizeidirektion Leipzig.

Sie durchsuchten die einzelnen Räume des Gebäudes nach Wertgegenständen und wurden dabei auch fündig. Unter anderem rissen die Täter einen Tresor aus der Wand und nahmen ihn samt Inhalt mit. Polizeimeldungen Sabotage an LNG-Pipeline verursacht Millionenschaden "Darin befand sich eine untere fünfstellige Bargeldsumme, ein Laptop, eine wertige Uhr, weitere Technik, Schmuck und andere Gegenstände", berichtete Polizeisprecher Chris Graupner. Darüber hinaus stahlen die Diebe auch noch einen Koffer, wohl um den Tresor unbemerkt zu transportieren. Die Polizei hat die Spuren gesichert und unter anderem den 150 Euro-Schaden am Fenster und eine Anzeige wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Doch bis jetzt tappen sie bei den Tätern noch im Dunkeln und sind dankbar über jeden Hinweis. Wer also nach 18 Uhr auffällige Personen mit einem Koffer gesehen hat, kann sich bei der Kriminalpolizei Leipzig in der Dimitroffstraße 1 unter der Tel. 034196646666 melden.

