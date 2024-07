Einbruch in Restaurant: Tresor geklaut

Zwickau - Einbruch in Gaststätte in Zwickau !

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls gegen einen 29-Jährigen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Am frühen Samstagmorgen brach laut Polizei ein 29-Jähriger in der Peter-Breuer Straße in ein Lokal ein. Er schlug zwei Fenster ein und klaute einen Tresor mit 5000 Euro Bargeld.

Als der Albaner das Diebesgut hinausschaffte, wurde er von einem Mitarbeiter der Gaststätte beobachtet.

Polizisten konnten den Einbrecher kurz nach der Tat stellen.