Einbruch in Zoo in Staßfurt: Polizei fahndet nach Tätern

Staßfurt - Nach einem Diebstahl im Staßfurter Tiergarten in Sachsen-Anhalt fahndet die Polizei nach den Tätern.

Die Täter kletterten über die Mauern, um in den Zoo zu gelangen. © Screenshot/Facebook: tiergartenstassfurt

In der Nacht zum Samstag sind bisher unbekannte Täter in den Tiergarten eingebrochen, wie das Polizeirevier Salzlandkreis am heutigen Sonntag mitteilte.

Sie stiegen gegen 4.41 Uhr über den Zaun. Danach brachen sie mehrere Vorhängeschlösser und Türen auf und verschafften sich Zutritt zu verschiedenen Räumen.

Als sie jedoch den Alarm auslösten, verließen die Täter fluchtartig den Tiergarten. Bis die Polizei eintraf, waren sie längst verschwunden.

Was aus dem Zoo geklaut wurde, teilte die Polizei allerdings nicht mit.