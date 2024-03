Einbruchserie? Drei Taten in einer Straße und Tür von Schwimmhalle zerstört

Zwickau - Gibt es eine Einbruchsserie in Zwickau ? In den vergangenen Tagen wurden gleich mehrere Einbrüche bei der Polizei gemeldet, allein drei in der selben Straße.

Die Eingangstür der "Glück Auf"-Schwimmhalle wurde bei einem Einbruchsversuch beschädigt. © Mike Müller

Wie die Polizei mitteilte, stiegen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in drei Gebäude an der Leipziger Straße im Ortsteil Pölbitz ein. "Neben einer Pizzeria und einer Autowaschanlage geriet auch ein Restaurant in einem Hotel ins Visier der Einbrecher. Der Sachschaden summiert sich auf rund 5600 Euro. Entwendet wurden insgesamt rund 1700 Euro Bargeld", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Auch die "Glück Auf"-Schwimmhalle an der Tonstraße in Zwickau-Schedewitz war ein Ziel von Einbrechern. Am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr versuchten die Täter in das Gebäude einzusteigen. Sie hebelten an den Glastüren und beschädigten diese. Die Türen splitterten komplett. In die Halle gelangten die Täter aber trotzdem nicht.

Auch wenn der Einbruchsversuch misslang, wird der entstandene Schaden auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Es wird nun ermittelt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt.