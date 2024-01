Einbruchserie im Vogtland aufgeklärt: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Offenbar wurden das Einbrecher-Duo zeitweise von zwei weiteren Personen unterstützt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zwischen dem 28. Dezember und dem 6. Januar kam es in der Region Reichenbach, Netschkau, Treuen und Elsterberg zu insgesamt 25 vollendeten und versuchten Einbrüchen in Geschäfte sowie in eine Wohnung, die nun aufgeklärt werden konnten.

Durch die Einbrüche entstand ein Gesamtschaden von 45.000 Euro. Der Wert der insgesamt geklauten Sachen beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 51.500 Euro.

In der Nacht vom 5. auf den 6. Januar kamen die Beamten den mutmaßlichen Dieben auf die Spur. Zuvor wurde in der Auerbacher Innenstadt in insgesamt fünf Geschäfte eingebrochen. Die bis dahin noch unbekannten Täter erbeuteten hauptsächlich Bargeld und Wertgegenstände. Es entstand ein Sachschaden von knapp 4000 Euro und ein Diebstahlschaden in Höhe von 400 Euro.

Dank eines Zeugenhinweises wurde erst ein 27-jähriger Deutscher nahe der Tatorte geschnappt. Als die Beamten ihn vorläufig festnahmen, entdeckten Sie bei dem Mann auch Einbruchwerkzeug.

Wenig später konnte die Polizei auch einen 44-jährigen deutschen Tatverdächtigen feststellen, der ebenfalls in Tatortnähe in einem parkenden Auto saß. Auch er wurde vorläufig festgenommen.