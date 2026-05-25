Ohne Schuhe, aber mit Messer: Polizei schnappt Fahrrad-Dieb in Kamenz

Kamenz - Kurioser Diebstahlversuch am Sonntag! Ein Mann ohne Schuhe wollte ein Fahrrad klauen, wurde jedoch wenig später von der Polizei gestellt.

Die Polizei konnte den Mann stellen. Nun muss er sich verantworten. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, fuhr ein 28-Jähriger gegen 15 Uhr mit einem Damenfahrrad auf ein fremdes Grundstück in der Bergstraße in Kamenz.

Dort entdeckte der Deutsche offenbar ein weiteres Fahrrad und entschloss sich kurzerhand, dieses einfach mitzunehmen.

Glücklicherweise bekam der Besitzer des Rades Wind davon und konnte den Mann noch stoppen. Daraufhin ließ der 28-Jährige das Fahrrad zurück und flüchtete vom Grundstück.

Dank einer guten Personenbeschreibung gelang es Beamten kurze Zeit später, den Dieb ausfindig zu machen.