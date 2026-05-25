Ohne Schuhe, aber mit Messer: Polizei schnappt Fahrrad-Dieb in Kamenz
Kamenz - Kurioser Diebstahlversuch am Sonntag! Ein Mann ohne Schuhe wollte ein Fahrrad klauen, wurde jedoch wenig später von der Polizei gestellt.
Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, fuhr ein 28-Jähriger gegen 15 Uhr mit einem Damenfahrrad auf ein fremdes Grundstück in der Bergstraße in Kamenz.
Dort entdeckte der Deutsche offenbar ein weiteres Fahrrad und entschloss sich kurzerhand, dieses einfach mitzunehmen.
Glücklicherweise bekam der Besitzer des Rades Wind davon und konnte den Mann noch stoppen. Daraufhin ließ der 28-Jährige das Fahrrad zurück und flüchtete vom Grundstück.
Dank einer guten Personenbeschreibung gelang es Beamten kurze Zeit später, den Dieb ausfindig zu machen.
Dabei fiel den Einsatzkräften auf, dass der Mann weiterhin keine Schuhe trug. Allerdings führte er ein rund 14 Zentimeter langes Messer mit sich, nach dem er auch schnell griff.
Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen versuchten Diebstahls mit Waffen ermittelt.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa