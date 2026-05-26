Tödliches Unfall-Drama am Mainspitzdreieck: Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke und stirbt

Bischofsheim - Tödlicher Unfall in Südhessen ! Am Pfingstmontag ist ein Motorradfahrer im Bereich des Mainspitzdreiecks bei Bischofsheim verunglückt. Für den 71-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen.

Im Kurvenbereich zwischen der A60 und der A671 verlor der Motorradfahrer offensichtlich die Kontrolle über seine Maschine. © 5VISION.NEWS

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 16.30 Uhr auf der Überleitung von der A60 aus Richtung Mainz kommend zur A671 in Richtung Wiesbaden.

Dem Polizeibericht zufolge stürzte ein 71 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Groß-Gerau dort aus bislang ungeklärten Gründen in einem Kurvenbereich und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Sowohl der Fahrer als auch das Motorrad prallten anschließend gegen die Leitplanke und blieben auf dem Seitenstreifen liegen.

Ersthelfer sowie alarmierte Rettungskräfte versuchten noch, den Mann zu reanimieren - jedoch ohne Erfolg. Der 71-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Für die Bergungsarbeiten musste der betroffene Autobahnabschnitt rund drei Stunden lang gesperrt werden.