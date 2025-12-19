Einsatz im Leipziger Osten: 40-Jähriger hat es auf Gruppe mutmaßlicher Migranten abgesehen
Leipzig - Ein 40-jähriger Deutscher löste am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf aus.
Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters nahm der Fall gegen 18.30 Uhr seinen Lauf, als der 40-Jährige einer Gruppe junger Menschen "mit mutmaßlichem Migrationshintergrund" auf der Torgauer Straße nachstellte.
Als sich ein 33-Jähriger wehrte, ging der Mann plötzlich nicht nur verbal, sondern auch körperlich auf ihn los und versetzte ihm einen Schlag ins Gesicht. "In der Folge zeigte und rief er einen verfassungsfeindlichen Gruß", so Peters weiter.
Durch den Schlag zog sich der 33-Jährige leichte Verletzungen zu.
Der 40-jährige Angreifer versuchte zwar, fußläufig zu fliehen, konnte aber schnell von einer Polizeistreife aufgegriffen werden. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.
