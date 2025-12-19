Einsatz im Leipziger Osten: 40-Jähriger hat es auf Gruppe mutmaßlicher Migranten abgesehen

Leipzig - Ein 40-jähriger Deutscher löste am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf aus.

Die Polizei musste am Donnerstag zur Torgauer Straße anrücken. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters nahm der Fall gegen 18.30 Uhr seinen Lauf, als der 40-Jährige einer Gruppe junger Menschen "mit mutmaßlichem Migrationshintergrund" auf der Torgauer Straße nachstellte.

Als sich ein 33-Jähriger wehrte, ging der Mann plötzlich nicht nur verbal, sondern auch körperlich auf ihn los und versetzte ihm einen Schlag ins Gesicht. "In der Folge zeigte und rief er einen verfassungsfeindlichen Gruß", so Peters weiter.

Durch den Schlag zog sich der 33-Jährige leichte Verletzungen zu.