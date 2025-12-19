Stein von Brücke auf A66 geworfen: Brocken kracht durch Scheibe, Insassen haben Glück im Unglück

Wiesbaden - Was geht nur im Kopf von manchen Menschen vor sich? Unbekannte haben von einer Brücke einen Stein auf ein fahrendes Auto, das auf der A66 unterwegs war, geworfen. Die Fahrzeuginsassen hatten Glück im Unglück.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, war es am Donnerstagabend gegen 20 Uhr zwischen Wiesbaden-Frauenstein und dem Autobahnkreuz Schierstein zu dem Zwischenfall gekommen.

Der faustgroße und circa 1,5 Kilogramm schwere Stein durchschlug die Windschutzscheibe mittig.

Ein verbauter Navigationsmonitor bremste den Aufprall ab. Das Wurfgeschoss landete auf dem Schoß des Beifahrers, welcher unverletzt blieb.

Das Auto fuhr zum Zeitpunkt des Vorfalls aus dem Rheingau kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden, geworfen wurde der Stein von der Autobahnbrücke der Freudenbergstraße im Stadtteil Schierstein.

Den Angaben der Beamten zufolge könne durch die Beschaffenheit des Brockens ausgeschlossen werden, dass es sich um ein Bruchstück der Überführung handelt. Der am BMW entstandene Schaden beläuft sich auf eine Summe von rund 4000 Euro.