07.01.2024 09:39 Einsatz mal anders: Magdeburger Polizisten üben sich als Schafhüter

In Magdeburg sind am Samstag Hunderte Schafe aus ihrem Gatter ausgebüxt. Polizisten rückten an, um sie wieder zurück in die Umzäunung zu treiben.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Einsatzkräfte der Polizei Magdeburg mussten sich am gestrigen Samstagnachmittag als Schafhüter beweisen und ausgebüxte Tiere einfangen. Auch gelegentlich Tiere einzufangen gehört offenbar zum Job eines Polizisten. © Polizeirevier Magdeburg Ein aufmerksamer Bürger meldete gegen 15.40 Uhr den Beamten im Polizeirevier frei herumlaufende Schafe im Bereich des Gübser Weges. Ausgegangen ist er von circa 60 Tieren. Doch als die Polizisten vor Ort waren, zählten sie eine etwas umfangreichere Anzahl. Sie kamen auf das Ergebnis von 200 bis 300 ausgebüxten Wollköpfen. Polizeimeldungen Schock-Tat vor Hundeverein: Boxer geht auf Kleinkind (1) los und verletzt es schwer Offenbar sind sie durch eine offene Stelle aus ihrem Gatter gelangt. Den Einsatzkräften gelang es, die Tiere wieder zurück in ihre Umzäunung zu treiben, bis der Halter eintraf. Nach seinen ersten Aussagen habe er zuvor in der Nähe spielende Kinder gesehen. Auch ein umgekippter Zaunabschnitt wurde entdeckt. Die Schafsherde konnte wieder zurück in ihre Umzäunung gebracht werden. © Polizeirevier Magdeburg Zu Störungen auf der Straße kam es nicht. Weder die Tiere noch die Beamten wurden bei dem Einsatz verletzt.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Magdeburg