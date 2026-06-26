Einschussloch am Fenster des Salza-Gymnasiums: Projektil steckt in der Wand
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Bad Langensalza - In Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) wurde das Salza-Gymnasium am Schulplatz beschossen.
Wie die Polizei berichtet, wurde an einem Fenster des Sekretariats ein Einschussloch festgestellt.
Vor Ort fanden die Ermittler dann ein Projektil, welches in der Wand steckte. Das Geschoss wurde anschließend für die weiteren Ermittlungen der Kripo Nordhausen sichergestellt.
Bei der genutzten Waffe soll es sich den Angaben nach um einen Vorderlader gehandelt haben, teilten die Beamten mit.
Das Loch in der Scheibe sei vermutlich in der Nacht auf Freitag entstanden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Nordhausen