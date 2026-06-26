Einschussloch am Fenster des Salza-Gymnasiums: Projektil steckt in der Wand

Bad Langensalza - In Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) wurde das Salza-Gymnasium am Schulplatz beschossen.

In einer Fensterscheibe des Salza-Gymnasiums wurde ein Einschussloch entdeckt. Die Ermittlungen der Kripo laufen. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Wie die Polizei berichtet, wurde an einem Fenster des Sekretariats ein Einschussloch festgestellt.

Vor Ort fanden die Ermittler dann ein Projektil, welches in der Wand steckte. Das Geschoss wurde anschließend für die weiteren Ermittlungen der Kripo Nordhausen sichergestellt.

Bei der genutzten Waffe soll es sich den Angaben nach um einen Vorderlader gehandelt haben, teilten die Beamten mit.