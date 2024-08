10.08.2024 14:04 Explosion in Pizzeria hinterlässt große Verwüstung

In einer Pizzeria in Eislingen/Fils im Landkreis Göppingen ereignete sich in der Nacht auf Samstag eine Explosion.

Von Simon Schwenk

Eislingen/Fils - In einer Pizzeria in Eislingen/Fils im Landkreis Göppingen ereignete sich in der Nacht auf Samstag eine Explosion. Die Explosion ließ die Fenster der Pizzeria im schwäbischen Eislingen gänzlich zerbersten. © SDMG / Kohls Laut Polizeiangaben waren hierbei mehrere Fenster zu Bruch gegangen. Der Gastwirt habe sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Gaststätte befunden. Bei dem Vorfall soll niemand zu Schaden gekommen sein. Das Inventar soll teilweise auch Feuer gefangen haben. Dank des Einsatzes eines Feuerlöschers war es dem Wirt gelungen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Polizeimeldungen Illegale Prostitution - Zoll wird bei Kontrollen in Halle fündig! Zur Ursache der Explosion herrscht nach wie vor Unklarheit. Die Ermittlungen zum Fall seien aufgenommen worden. Das Ausmaß der Explosion an der Gaststätte ist auch aus einer ferneren Perspektive zu erkennen. © SDMG / Kohls Die Höhe des Sachschadens konnte zunächst nicht beziffert werden. Immerhin für das Gebäude gab es gute Nachrichten: Dieses kann wohl weiterhin bewohnt werden.

