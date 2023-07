Ekel-Tat: Reisender berührt Frau (20) gegen ihren Willen - Polizei durchsucht Zug

Köln - In einem Zug haben sich kürzlich widerliche Szenen abgespielt: Eine Reisende (20) wurde von einem Mann belästigt, der die junge Frau gegen ihren Willen berührte und sich währenddessen an sich selbst zu schaffen machte.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei am Montag schilderte, hatte die 20-Jährige sich am vergangenen Freitag (30. Juni) gegen 13.40 Uhr an die Beamten gewandt. Demnach war die junge Frau aus Schriesheim (Baden-Württemberg) in einem ICE der Deutschen Bahn von Basel nach Hamburg unterwegs gewesen, als sich ein Reisender - trotz reichlich freier Plätze - direkt neben sie gesetzt habe.

Dann wurde es richtig widerlich! Gegen den Willen der jungen Frau berührte der Mann sie am Arm und Oberschenkel, während er sich laut Aussage des Opfers gleichzeitig die Hand in seine Hose steckte und diese auf und ab bewegte.

Die junge Frau reagierte goldrichtig und verständigte die Bundespolizei des Kölner Hauptbahnhofs, die den einfahrenden Zug umgehend nach dem Tatverdächtigen durchsuchte - mit Erfolg!

"Die Beamten stellten den Hamburger noch im Zug und leiteten ein Strafverfahren gegen diesen ein", erklärte der Sprecher. Dank der zeitnahen Kontaktaufnahme der Frau habe die Bundespolizei schnell handeln können, wie es hieß.