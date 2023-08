21.08.2023 10:04 Fahranfänger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei: Warum, weiß er selbst nicht!

Ein Simson-Fahrer ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Elxleben, Landkreis Sömmerda, vor der Polizei geflüchtet, ehe er sich in einem Feld festfuhr.

Von Carsten Jentzsch

Elxleben - Ein Simson-Fahrer ist in Elxleben (Landkreis Sömmerda) erfolglos vor der Polizei geflüchtet. Kurios: Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Fahranfänger keinen Grund für seine rasante Flucht angeben. Die Polizei wollte den Simson-Fahrer eigentlich kontrollieren, signalisierte dies auch mit dem Stopp-Zeichen, doch dann gab der junge Fahrer plötzlich Gas. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollte der Fahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag in Elxleben einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als die Beamten das Stopp-Signal setzten, gab der junge Fahrer jedoch Gas. Für die Polizei ging es also mit Sondersignal weiter - Verfolgungsjagd! Den Angaben nach erstreckte sich die Fahrt durch die gesamte Ortslage Elxleben. Schließlich erreichte der Flüchtende ein Feld. Nun blieb ihm nur noch die Möglichkeit, auf diesem seine Runden zu drehen. Polizeimeldungen Sexuelle Belästigung im Zug: Mann begrapscht junge Frau, Zeugin reagiert sofort Nach mehreren Runden und circa vier Kilometern Verfolgung fuhr sich der Fahrer letztlich im weichen Untergrund fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Simson-Fahrer alle entsprechenden Papiere dabei hatte. Mit dem Moped war ebenfalls alles in Ordnung! Der Fahranfänger konnte den Beamten selbst keinen Grund für die rasante Flucht nennen, teilten die Beamten mit. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Seinen gerade frisch erworbenen Führerschein ist der junge Mann erstmal wieder los.

