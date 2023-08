Familienhaus nach Großbrand unbewohnbar: Halbe Million Euro Schaden

Elztal - Ein unbewohnbares Gebäude sowie ein immenser Sachschaden sind die Folgen eines Wohnhausbrandes am Sonntag im Neckar-Odenwald-Kreis.

Die Feuerwehr war bis in die Abendstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Kurz nach 15 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Haus im Ortsteil Dallau an. Ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße war in Brand geraten.

Wie die Heilbronner Polizei mitteilte, sei das Feuer auf dem Balkon ausgebrochen und habe sich daraufhin im restlichen Haus ausgebreitet.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen.

Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag von mindestens 500.000 Euro geschätzt. Das stark beschädigte Haus kann nicht mehr bewohnt werden. Die betroffene Familie kam bei Bekannten unter.