Entführte Bulldogge "Teddy" wiedergefunden: Polizei schnappt dreisten Dieb

Lübbenau - Am vergangenen Samstag stellten die Besitzer einer kleinen Französischen Bulldogge entsetzt fest, dass nach dem Einkauf ihre kleine Dogge nicht mehr vor dem Discounter angeleint war.

Immer wieder kommt es vor, dass Hunde vor Supermärkten gestohlen werden. (Symbolfoto) © olgacov/123rf

Schnell wurde Anzeige bei der Polizei erstattet - und parallel in den sozialen Medien nach Hinweisen gesucht.

Bereits am Sonntagvormittag meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Mann in der Neustadt, der einen Hund spazieren führte, auf den die Beschreibung passte.

Als die Beamten vor Ort erschienen, wussten sie sofort, wen sie vor sich hatten: den polizeibekannten Verdächtigen.



Ein Besuch in seiner Wohnung brachte schließlich Gewissheit - der Hund machte sich lautstark bemerkbar.

