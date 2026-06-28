Entführtes Baby aus Krankenhaus: Wo ist die unbekannte Frau?
Von Christine Bähr
Lüdenscheid - Die Polizei sucht weiter nach einer Unbekannten, die in Lüdenscheid (im Märkischen Kreis) ein Neugeborenes aus einem Krankenhaus mitgenommen hat. Die als Mitarbeiterin des Krankenhauses getarnte Frau habe den Jungen am Samstagnachmittag aus einem Patientenzimmer geholt, teilte die Polizei des Märkischen Kreises mit.
Knapp eine Stunde nach diesem Vorfall hätten Zeuginnen und Zeugen den Jungen im Nebenraum eines Parkhauses entdeckt. Ein Rettungswagen habe ihn anschließend zurück ins Krankenhaus gefahren.
Das sieben Tage alte Baby sei weder verletzt noch überhitzt gewesen, berichtete ein Sprecher der Hagener Staatsanwaltschaft am Nachmittag.
Die Polizei habe das Parkhaus abgesperrt, um Spuren zu sichern, und begonnen, nach der Unbekannten zu fahnden, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Über die Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt.
Zwischenzeitlich habe es jedoch zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.
Diese würden gegenwärtig - wie auch die Videoaufzeichnungen aus dem Parkhaus - ausgewertet.
Suche nach junger Frau dauert weiterhin an
Die mutmaßliche Täterin trug laut Mitteilung der Polizei einen hellblauen Kittel und gab sich als eine Mitarbeiterin des Krankenhauses aus, als sie das Baby aus einem Patientenzimmer holte.
Sie sei auf ein Alter zwischen Mitte 20 bis Anfang 30 geschätzt worden, sei ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß, von sehr schlanker Statur und habe blonde, womöglich zu einem Zopf gebundene Haare.
Überdies habe sie eine große Brille getragen und eine dunkle Umhängetasche bei sich gehabt. Die Polizei bat um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.
Titelfoto: Alex Talash/dpa