Entführtes Baby aus Krankenhaus: Wo ist die unbekannte Frau?

Lüdenscheid - Die Polizei sucht weiter nach einer Unbekannten, die in Lüdenscheid (im Märkischen Kreis) ein Neugeborenes aus einem Krankenhaus mitgenommen hat . Die als Mitarbeiterin des Krankenhauses getarnte Frau habe den Jungen am Samstagnachmittag aus einem Patientenzimmer geholt, teilte die Polizei des Märkischen Kreises mit.

Die Polizei sucht noch immer nach der unbekannten Frau. © Alex Talash/dpa

Knapp eine Stunde nach diesem Vorfall hätten Zeuginnen und Zeugen den Jungen im Nebenraum eines Parkhauses entdeckt. Ein Rettungswagen habe ihn anschließend zurück ins Krankenhaus gefahren.

Das sieben Tage alte Baby sei weder verletzt noch überhitzt gewesen, berichtete ein Sprecher der Hagener Staatsanwaltschaft am Nachmittag.

Die Polizei habe das Parkhaus abgesperrt, um Spuren zu sichern, und begonnen, nach der Unbekannten zu fahnden, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Über die Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt.

Zwischenzeitlich habe es jedoch zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Diese würden gegenwärtig - wie auch die Videoaufzeichnungen aus dem Parkhaus - ausgewertet.