Rettungsaktion statt Straftat: Polizei macht ungewöhnliche Entdeckung

Erfurt - Ein vermeintlicher Einbruchsalarm in der Weimarischen Straße in Erfurt hat am Sonntagmittag für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz gesorgt.

Aus einem vermeintlichen Einbruchseinsatz wurde für die Erfurter Polizei eine Rettungsaktion für einen hilflosen Jungvogel. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Gegen 12.10 Uhr wurden die Beamten wegen eines mutmaßlichen Einbruchs alarmiert. Vor Ort stellte sich aber schnell heraus, dass es gar keinen Einbruch gegeben hatte.

Stattdessen entdeckten die Polizisten in der Nähe einen kleinen Jungvogel, der offenbar aus seinem Nest gefallen war.

Das Tier lag laut Informationen der Polizei schutzlos in der prallen Sonne und benötigte Hilfe.