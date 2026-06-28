Rettungsaktion statt Straftat: Polizei macht ungewöhnliche Entdeckung
Erfurt - Ein vermeintlicher Einbruchsalarm in der Weimarischen Straße in Erfurt hat am Sonntagmittag für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz gesorgt.
Gegen 12.10 Uhr wurden die Beamten wegen eines mutmaßlichen Einbruchs alarmiert. Vor Ort stellte sich aber schnell heraus, dass es gar keinen Einbruch gegeben hatte.
Stattdessen entdeckten die Polizisten in der Nähe einen kleinen Jungvogel, der offenbar aus seinem Nest gefallen war.
Das Tier lag laut Informationen der Polizei schutzlos in der prallen Sonne und benötigte Hilfe.
Die Beamten kümmerten sich um den Vogel und brachten ihn anschließend zu einem gemeinnützigen Verein, der auf die Pflege verletzter und hilfsbedürftiger Wildtiere spezialisiert ist. So endete der Einsatz zwar ohne Straftat, dafür aber mit einer erfolgreichen Rettungsaktion.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Erfurt