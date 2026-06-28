Schwimmer (21) geht in Fühlinger See und kommt nicht zurück: Wo steckt der Junge mit der blauen Badehose?

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Am Fühlinger See suchen derzeit Taucher und Einsatzkräfte nach einem vermissten 21-Jährigen. Bahnt sich hier das nächste Bade-Drama an?

Von Maurice Hossinger

Köln - Die Polizei sucht aktuell nach einem Badegast (21) vom Fühlinger See! Wer hat den jungen Mann gesehen und kann bei dessen Suche helfen?

Taucher und andere Rettungskräfte suchen momentan den vermissten 21-Jährigen. (Symbolbild9
Taucher und andere Rettungskräfte suchen momentan den vermissten 21-Jährigen. (Symbolbild9  © Thomas Banneyer/dpa

Laut Polizei soll der Syrer am Samstag gegen 13 Uhr den Fühlinger See betreten, ihn anschließend aber nicht mehr verlassen haben.

Den Angaben zufolge sei er circa 1,70 Meter groß und habe am Samstag eine blaue Badehose getragen.

Zusammenhänge zwischen einem derzeit am Fühlinger See stattfindenden Festival scheint es momentan nicht zu geben.

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Angehörige hatten den 21-Jährigen am Samstag gegen 15 Uhr als vermisst gemeldet.

Seitdem suchen Taucher, ein Hubschrauber und zahlreiche Einsatzkräfte am Ufer nach ihm.

Sämtliche Hinweise von Zeugen können unter 02212290 oder per E-Mail an die Polizei weitergegeben werden.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa

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