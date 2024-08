Entlaufenes Känguru nach Wochen gefasst: Vom Besitzer fehlt jede Spur

Nordkehdingen/Landkreis Stade - Ein seit Ende Juli immer wieder im Landkreis Cuxhaven gesichtetes und offenbar herrenloses Känguru konnte am Freitagnachmittag endlich von der Polizei eingefangen werden.

Der Polizei gelang es am Freitag das Bennett-Känguru einzufangen. © Bildmontage: Polizeiinspektion Stade

Mal meldeten Bewohner das Tier im Garten eines Grundstückes in der Gemeinde Oste (Niedersachsen), mal hüpfte es gefährlich nah an der Landstraße.

Doch immer, wenn die Beamten anrückten, war das Känguru schon längst wieder über alle Berge.

Nicht so am heutigen Nachmittag: Der Eigentümer einer umzäunten Obstplantage in Oederquart Doesemoor hatte das Tier entdeckt und erneut die Beamten gerufen, denen es diesmal dann auch tatsächlich gelang, das Känguru einzufangen.

Unterstützung erhielten sie dabei vom Zoodirektor und Tierarzt des Wingster Waldzoos, der das Tier im Vorfeld betäubte. Nach einem kurzen Aufenthalt in Drochtersen wird das Freiheit liebende Tier in den Serengeti Park nach Hodenhagen gebracht.