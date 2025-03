Er hatte in Augsburg einen Feuerwehrmann totgeprügelt: Polizei fahndet schon wieder nach Gewalttäter

Augsburg - In ganz Deutschland sorgte der Fall des in Augsburg totgeprügelten Feuerwehrmannes am Nikolausabend 2019 für Entsetzen und Bestürzung. Der Täter vom Königsplatz wurde zu einer Jugendstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Seit einer Woche jagen ihn die Ermittler schon wieder.