Er soll auf einen Familienvater eingestochen haben: Polizei nimmt 42-Jährigen fest!

Aachen - Nach der Messerattacke auf einen Mann am vergangenen Freitag in Aachen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Dieser 42-Jährige soll auf den zweifachen Vater eingestochen haben. © Polizei Aachen

Der 42-Jährige sei in Untersuchungshaft gekommen, ihm werde versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der 42-Jährige soll der Mann sein, der am Freitag bei einer Auseinandersetzung mit einem 35-Jährigen zustach und den zweifachen Vater schwer verletzte. Der Verletzte konnte sich in eine nahe gelegene Tankstelle retten. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad vom Tatort.

Die Ermittler veröffentlichten daraufhin Screenshots der Videoaufzeichnung eines Kiosks.