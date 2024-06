Er steht auf brennende Autos: Eine Stadt jagt den Feuerteufel!

Kamenz - In der berühmten Lessingstadt geht ein Brandstifter um! Seit zwei Monaten terrorisiert der unbekannte Feuerteufel die Anwohner. Die Angst der Bürger wächst, die Polizei arbeitet mit Hochdruck.

Ein erster Hinweis: An manchem Tatort wurde Brandbeschleuniger sichergestellt.

Anhand des Modus Operandi (Art und Vorgehensweise des Täters) erkennt die Polizei einen Zusammenhang. "Wir sprechen derzeit von insgesamt neun Heckenbränden und sechs Fahrzeugbränden seit April. Nach bisherigem Erkenntnisstand gehen wir in mehreren Fällen von Brandstiftung aus", so eine Polizeisprecherin.

Am gestrigen Mittwoch erst gegen 23.15 Uhr loderten wieder zwei nebeneinander geparkte Fahrzeuge in der Straße "Herrental", bis nur noch Schrott übrig war.

Ab dem 15. April fackelte der Feuerteufel vier Autos im Stadtkern ab, zwei davon in einer Nacht. Seitdem vergeht keine Woche ohne Brandstiftung. Fünf Hecken loderten im Mai, zwei sogar innerhalb von nur einer halben Stunde. So lange braucht man fußläufig vom ersten Brandort am Anger (0.01 Uhr) bis zur Dittrichstraße (0.36 Uhr).

Die Polizei hat deshalb ihre Präsenz in der Lessingstadt erhöht. Vermutlich werden auch Zivilpolizisten auf Streife geschickt.