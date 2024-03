Er war komplett durchnässt! Polizei schnappt mutmaßlichen Dieb nach kurioser Flucht

Düsseldorf - Diese Flucht hatte sich ein mutmaßlicher Dieb (48) in Düsseldorf sicherlich anders vorgestellt. Er wurde vollständig durchnässt von der Polizei festgenommen.

Die Düsseldorfer Polizei konnte am Freitagvormittag (15. März) einen mutmaßlichen Dieb nach einem Fluchtversuch stellen und festnehmen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilt, hat sich der kuriose Vorfall am Freitagvormittag (15. März) in der Düsseldorfer Innenstadt zugetragen.

Demnach sei der mutmaßliche Dieb von zwei Männern, die im Hofgarten Grünschnittarbeiten durchgeführt hatten, dabei beobachtet worden, wie er an ihrem unmittelbar in der Nähe abgestellten Dienstwagen die Türe öffnete. Im Anschluss soll der Mann die Handys der Zeugen aus der Mittelkonsole genommen und dann die Flucht ergriffen haben.

Um möglichst schnell möglichst viel Strecke zwischen sich und seine Verfolger zu bringen, sprang der 48-Jährige kurzerhand in einen nahegelegenen Teich und rannte dann weiter in Richtung Heinrich-Heine-Allee.

Die hinzugerufenen Beamten der Düsseldorfer Polizei konnten den Verdächtigen im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen schließlich mit vollständig durchnässter Kleidung in Höhe der Ratinger Straße finden und festnehmen.