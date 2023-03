Er zeigte sein Geschlechtsteil einem Mädchen (5): Kölner Polizei sucht Exhibitionisten

Leverkusen - Die Kölner Polizei ist auf der Suche nach einem Exhibitionisten, der sich am vergangenen Wochenende mehrmals vor fremden Frauen sowie einem fünfjährigen Mädchen entblößt haben soll.

Die Polizei prüft mehrere Fälle, die am vergangenen Wochenende sowie am 23. Februar eingegangen sind. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Die erste Meldung erreichte die Polizei am Samstagmittag aus Leverkusen-Quettingen. Im Bereich "Auf dem Bruch/Feldsiefer Weg" zeigte sich der Mann einer 49 Jahre alten Spaziergängerin in schamverletzender Weise.

Polizeiangaben zufolge soll er die Frau gegen 16.45 Uhr mit heruntergelassener Hose angesprochen und auf sein Geschlechtsteil gedeutet haben.

45 Minuten später kam es in Opladen zu einem weiteren Fall, bei dem der Mann sein Geschlechtsteil einer 41 Jahre alten Mutter und ihrer fünfjährigen Tochter durch das Wohnzimmerfenster gezeigt haben soll.

In beiden Fällen wird der Mann in etwa gleich beschrieben:

hellblonde, gelockte Haare

etwa 17 bis 20 Jahre alt

1,75 bis 1,80 Meter

schlank, leicht trainiert

sprach akzentfreies Deutsch

trug zur Tatzeit ein rotes Oberteil (T-Shirt oder Pullover), dunkle Jacke sowie dunkle Hose

Derzeit prüft die Polizei einen Zusammenhang mit einer weiteren Tat am 23. Februar. An diesem Tag soll ein Tatverdächtiger zwei Mädchen (7 und 9) angesprochen haben, ihnen sein Geschlechtsteil gezeigt und sie angefasst haben. Nachdem die Siebenjährige laut geschrien und zu weinen begonnen hatte, flüchtete der Gesuchte in Richtung "Im Kirchfeld".