Erfolgreicher Schlag gegen Kriminelle: Drogenplantage nach versuchtem Einbruch entdeckt
Nordhausen - Durch Zufall wurde am frühen Donnerstagmorgen in Nordhausen eine Drogenplantage ausgehoben.
Zunächst hatte ein Zeuge beobachtet, wie zwei Männer in mehrere Hauseingänge in der Wolfstraße einbrechen wollten.
Als die alarmierte Polizei zum Tatort eilte, versuchten die Einbrecher zu flüchten. Sie konnten allerdings in der Nähe des Tatorts geschnappt und kontrolliert werden, wie die Beamten mitteilten.
Die Polizisten fanden bei den Männern neben etlichen Schlüsseln und einem Schlüsselbund auch Einbruchswerkzeuge sowie Betäubungsmittel.
Da beide Männer einschlägig polizeibekannt waren, nahmen die Einsatzkräfte weitere Ermittlungen auf. Dies führte dazu, dass die Beamten eine Cannabisplantage und mehrere "waffenrechtlich relevante Gegenstände" in einem Objekt in der Straße "Am Kornhaus" entdeckten.
In den Räumen wurde außerdem eine große Menge vermeintliches Diebesgut gefunden, hieß es. Durch diesen Fund hofft die Polizei, mehrere Einbrüche im Bereich Nordhausen aufklären zu können.
Titelfoto: Silvio Dietzel