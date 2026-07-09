Polizeieinsatz in Landshut: Spezialkräfte nehmen Männer vor JVA fest

Landshut - Bei einem Großeinsatz der Polizei im niederbayerischen Landshut haben Spezialkräfte zwei Männer festgenommen.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei nahmen die Verdächtigen in Landshut fest. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Sie stehen im Verdacht, einen Plan geschmiedet zu haben, um einen verurteilten Drogenhändler zu befreien, der aus dem Gefängnis zur Behandlung in eine Landshuter Klinik gebracht worden war. Das teilte die Staatsanwaltschaft Amberg mit.

Unter den Verdächtigen befindet sich auch der 25-jährige Sohn des Häftlings.

Der 49-Jährige habe am Sonntagabend mutmaßlich einen medizinischen Notfall vorgetäuscht, um aus dem Gefängnis dorthin gebracht zu werden. Der Mann sei später wieder ins Gefängnis gebracht worden - allerdings nicht zurück in die JVA Landshut, in deren Nähe die beiden Männer am Montag aufgegriffen wurden.

Wie genau das Duo den Häftling befreien wollte, blieb zunächst unklar.