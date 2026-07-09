SEK stürmt Wohnung in Karlsruhe - doch der Täter ist bereits auf der Flucht

Karlsruhe - Ein Nachbarschaftsstreit hat am Donnerstag einen Polizeieinsatz in Karlsruhe ausgelöst: Ein 39-jähriger Mann bedrohte seinen Nachbarn mit einem Messer. Als ein Spezialeinsatzkommando (SEK) seine Wohnung stürmte, fehlte von dem Tatverdächtigen jedoch jede Spur.

Die Polizei rückte zum Einsatzort in Karlsruhe aus. © Thomas Riedel/dpa

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, geriet der 39-Jährige, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, gegen 11.15 Uhr mit einem Nachbarn in einen Streit. Der Mann ging sein Gegenüber dabei nicht nur verbal an, sondern bedrohte diesen auch mit einem Messer.

Nach dem Vorfall gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass sich der Tatverdächtige in seiner Wohnung eingeschlossen hatte und dort möglicherweise Zugriff auf weitere gefährliche Gegenstände haben könnte.

Die Lage wurde als so bedrohlich eingestuft und bewaffnete Spezialeinsatzkräfte angefordert. Gegen 14.40 Uhr erfolgte dann der Zugriff, bei dem das SEK in die Wohnung des 39-Jährigen eindrang.