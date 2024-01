22.01.2024 14:08 Erfurt: Mann kapert Auto an Kreuzung und zwingt Mutter und Sohn zum Aussteigen

Ein 37-Jähriger hat am Sonntagnachmittag an einer Kreuzung in Erfurt ein Auto gekapert.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Ein 37-Jähriger hat am Sonntagnachmittag an einer Kreuzung in Erfurt ein Auto gekapert. Die Polizei konnte den 37-Jährigen am frühen Sonntagabend schnappen. (Symbolfoto) © 123RF/chris77ho Wie die Polizei berichtete, zwang der Mann die Fahrerin und ihren zwölfjährigen Sohn zum Aussteigen. Danach fuhr er davon. Das Fahrzeug, mit dem er sich vor das Auto der Frau stellte, um ihre Weiterfahrt zu unterbinden, hatte er zuvor in einer Werkstatt gestohlen. Den Angaben nach war er bei seinem Diebstahl durch ein Tor gefahren und hatte das Fahrzeug aus der Werkstatt beschädigt. Mit dem Auto der Frau konnte er zunächst vor der Polizei entkommen. Hierbei fuhr er unter anderem mit hoher Geschwindigkeit über die Bundesstraße 4. Polizeimeldungen Nase gebrochen und Kopfstoß verpasst: Randalierer setzt Polizisten übel zu Am frühen Sonntagabend versuchte der 37-Jährige dann von einem Firmengelände in Elxleben weitere Fahrzeuge zu stehlen. Diesmal scheiterte der unter Drogen Stehende allerdings und flüchtete zu Fuß, bis er von der Polizei gefasst wurde. Der Mann muss sich nun wegen mehreren Straftaten verantworten, darunter des räuberischen Angriffs auf die Autofahrerin, Einbruchs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Polizisten, wie die Beamten mitteilten. Darüber hinaus richtete der 37-Jährige während seines Beutezuges einen Schaden von rund 40.000 Euro an.

