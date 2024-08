Ermittler durchsuchen Haus: Dann finden sie das!

Rheydt - Drogenfahnder der Kriminalpolizei haben am gestrigen Mittwoch eine illegale Cannabisplantage aufgefunden.

Die Pflanzen befanden sich - teils zum Trocknen, teils transportfertig - noch in dem Gebäude und wurden sichergestellt.

Vor Ort stellten die Drogenfahnder eine bereits abgeerntete Plantage fest. Aufgrund der dort befindlichen Blumenkübel gehen die Ermittler davon aus, dass in dem Raum rund 120 Pflanzen gezüchtet und dann geerntet worden seien.

Nach Angaben der Polizei durchsuchte man gegen 9.30 Uhr ein Gebäude an der Dahlener Straße. Den Beamten lagen Hinweise vor, dass es dort eine illegale Cannabisplantage gebe. Daher hatte man beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt.

Die drei Personen wurden vorläufig festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen. Am heutigen Donnerstag wurde das Trio einem Haftrichter vorgeführt. Dieser entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete für die beiden Männer und die Frau eine Untersuchungshaft an.