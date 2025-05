Dresdnerin (†21) tot im Wald gefunden: Polizei sucht Zeugen unter Partygängern

Laußnitz - Nach dem Fund einer Leiche in einem Waldgebiet im Landkreis Bautze n versuchen die Ermittler noch die genauen Umstände des Todes der jungen Dresdnerin ( † 21) herauszufinden. Ein Tatverdächtiger (16) wurde mittlerweile in ein Fachkrankenhaus gebracht. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise von den Personen, die auf derselben Party waren, wie zuvor das Opfer.

In der Königsbrücker Heide war am Sonntagmorgen eine Leiche entdeckt worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. © Steffen Füssel

Kurz vor ihrem Tod sollen die junge Frau sowie der 16-Jährige an einer Techno-Veranstaltung in der Laußnitzer Heide teilgenommen haben, die nach bisherigen Erkenntnissen vom Abend des 17. Mai bis in die Morgenstunden des darauffolgenden Tages angedauert hatte.

Aus diesem Grund bitten die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Görlitz alle Personen, die ebenfalls vor Ort waren, und Hinweise zum schrecklichen Vorfall geben können, sich unter der Nummer 03581/4685000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rund 200 Menschen sollen in jener Nacht im Freien gefeiert haben.

Die Polizei löste die illegale Veranstaltung schließlich auf, anschließend kam es zum Verbrechen an der 21-Jährigen.