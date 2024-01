Verdacht auf versuchten Mord: 31-Jähriger sticht grundlos auf Mann ein

Marburg - Nach einem Messerangriff in Marburg wird gegen einen 31-jährigen Mann wegen des Verdachts auf versuchten Mord ermittelt.

Zeugen hatten den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. (Symbolbild) © 123rf/Somchai Rakin

Am frühen Samstagmorgen soll der Beschuldigte einen 26-Jährigen an den Lahnwiesen in der mittelhessischen Stadt unerwartet mit einem Messer angegriffen haben.

Der 31-Jährige sei einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden, teilten die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizei am heutigen Montag mit.

Zeugen hatten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Tatverdächtige und der 26-Jährige hätten sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekannt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der Verletzte war ins Krankenhaus gebracht worden, er sei außer Lebensgefahr. Das Messer war nach der Tat von der Polizei sichergestellt worden.

Bei ersten Ermittlungen hätten sich deutliche Hinweise auf eine psychische Erkrankung des in Gaza geborenen Beschuldigten ergeben.