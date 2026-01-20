Ermittlungserfolg: Mutmaßlicher Serienbrandstifter in Suhl festgenommen

Suhl - Seit Februar 2025 hat eine Serie von Brandstiftungen das Stadtgebiet von Suhl beschäftigt.

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Suhler Kriminalpolizei einen 23-Jährigen festgenommen, der für zahlreiche Brandstiftungen im Stadtgebiet verantwortlich sein soll. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Zunächst brannten immer wieder Müllcontainer, später weiteten sich die Taten aus. Auch Wohnmobile und zuletzt sogar bewohnte Gebäude wurden Ziel der Feuer.

Über das Jahr hinweg entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Verletzt wurde bei den Bränden nach Angaben der Polizei niemand.

Schon nach den ersten Vorfällen nahm die Kriminalpolizei Suhl umfangreiche Ermittlungen auf. Um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten, wurden Fahndungsaufrufe in Zeitungen und im Fernsehen veröffentlicht. Zahlreiche Zeugenaussagen gingen daraufhin bei den Ermittlern ein.

Die Auswertung dieser Hinweise sowie die intensiven kriminalpolizeilichen Maßnahmen führten schließlich zu einem 23-jährigen Mann. Er steht im dringenden Verdacht, für die Brandstiftungen verantwortlich zu sein und wurde am Dienstag vorläufig festgenommen.