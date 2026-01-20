Schüsse auf Taxi: Bericht enthüllt weitere Details zu Mordversuch

Düsseldorf - Im Fall um Schüsse auf den Fahrgast (40) eines Taxis in der Düsseldorfer Innenstadt enthüllt ein Bericht an den Innenausschuss des Landtags neue Details.

Der 37 Jahre alte Verdächtige war bereits am 8. Januar verhaftet worden. © Henning Kaiser/dpa

Aus dem Papier geht hervor, dass ein inzwischen verhafteter Verdächtiger laut Ermittlern der Fahrer des Wagens und der Täter war.

Gegen den 37-Jährigen wird demnach wegen versuchten gemeinschaftlichen Mordes ermittelt. Zwei weitere Täter sind auf der Flucht, sie sollen beide geschossen haben.

Wie aus dem Bericht an den Innenausschuss hervorgeht, befand sich das Auto der Täter am 30. Dezember einige Wagen vor dem Taxi, in dem das spätere Opfer saß.

Laut dem Papier von Innenminister Herbert Reul (73, CDU) stiegen mindestens zwei männliche Personen aus dem Auto. Sie schossen demnach "zehnmal mit zwei Handfeuerwaffen gezielt auf den Geschädigten, wobei sie ihn siebenmal trafen." Das Opfer sei aktuell nicht mehr in Lebensgefahr, so Reul.

Auf den Verdächtigen, der am 8. Januar verhaftet worden war, stieß man auf das Auto. Nach Angaben Reuls war der 37-Jährige nicht nur der Fahrer, sondern auch der Halter des Wagens.