Diebe brechen in Behördengebäude ein und verschwinden mit geklautem Golf

Plauen - Am vergangenen Wochenende wurde in das Behördengebäude des Freistaats Sachsens in Plauen ( Vogtland ) eingebrochen. Anschließend wurde ein Behördenfahrzeug vom angrenzenden Parkplatz geklaut. Bereits im Dezember kam es schon einmal zu einem Einbruch.

Am Wochenende wurde in das sächsische Behördenzentrum in Plauen eingebrochen. © Ralph Kunz

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die unbekannten Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Zutritt zu dem Behördenzentrum in der Europastraße.

Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Türen, durchsuchten die Räume. Dabei hinterließen die Täter einen Sachschaden von geschätzten 5000 Euro.

Anschließend nutzten sie einen grauen VW Golf, der vor dem Gebäude auf einem Parkplatz stand, als Fluchtfahrzeug.

Der knapp ein Jahr alte Golf 8 trug das amtliche Kennzeichen: DD-UL-535. An der Seite des VWs ist das Logo des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit dem sächsischen Landeswappen zu sehen.

Der Wert des Autos liegt bei etwa 40.000 Euro.