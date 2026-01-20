Diebe brechen in Behördengebäude ein und verschwinden mit geklautem Golf
Plauen - Am vergangenen Wochenende wurde in das Behördengebäude des Freistaats Sachsens in Plauen (Vogtland) eingebrochen. Anschließend wurde ein Behördenfahrzeug vom angrenzenden Parkplatz geklaut. Bereits im Dezember kam es schon einmal zu einem Einbruch.
Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die unbekannten Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Zutritt zu dem Behördenzentrum in der Europastraße.
Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Türen, durchsuchten die Räume. Dabei hinterließen die Täter einen Sachschaden von geschätzten 5000 Euro.
Anschließend nutzten sie einen grauen VW Golf, der vor dem Gebäude auf einem Parkplatz stand, als Fluchtfahrzeug.
Der knapp ein Jahr alte Golf 8 trug das amtliche Kennzeichen: DD-UL-535. An der Seite des VWs ist das Logo des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit dem sächsischen Landeswappen zu sehen.
Der Wert des Autos liegt bei etwa 40.000 Euro.
Kriminalpolizei sucht nach Zeugen: Wer hat das beschriebene Auto gesehen?
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen.
Wem sind am Wochenende Personen im Bereich des Behördenzentrums aufgefallen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Wer hat das beschriebene Auto seit Freitagnachmittag an einer anderen Stelle gesehen?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter folgender Telefonnummer entgegen. 0375 428 4480.
Bereits im Dezember wurde in das Gebäude eingebrochen. Im Zeitraum zwischen dem 13. und 29. Dezember haben sich unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten des Amtes für Landwirtschaft sowie in die des Hauptzollamtes verschafft. Informationen über den Stehl- und Sachschaden liegen nicht vor.
Auch in diesem Fall sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können.
Titelfoto: Bildmontage: Arno Burgi/dpa, Ralph Kunz