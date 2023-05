Erneut tödlicher Motorradunfall im Harz: Dänin kracht frontal in Auto

Rübeland - Am heutigen Donnerstagmorgen kam es in Rübeland ( Landkreis Harz ) zu einem Unfall , bei dem eine Person tödlich verunglückte.

Erneut kam es bei Rübeland im Harz zu einem tödlichen Motorradunfall. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Bei gutem Wetter und besonders an Feiertagen ist die Region rund um die Rappbodetalsperre vor allem bei Motorradfahrern sehr beliebt. So auch am heutigen Himmelfahrtstag.

Leider kommt es dabei immer wieder zu schweren Unfällen. Gegen 10 Uhr ereilte die Polizei erneut eine solche Meldung.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 47-jährige dänische Motorradfahrerin mit ihren sechs weiteren Freunden in einer Kolonne unterwegs. Sie kamen aus Richtung Rübeland und fuhren weiter auf der L96 in Richtung Rappbodetalsperre.

In einer Rechtskurve wollte sie ein vor ihr fahrendes Auto überholen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Wagen und krachte frontal in diesen hinein.

Die Frau stürzte vom Motorrad, welches ein paar Meter weiter in einem Straßengraben zum Stillstand kam.

Aufgrund ihrer Verletzungen verstarb die Motorradfahrerin noch an der Unfallstelle, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.