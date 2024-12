30.12.2024 10:42 Erneute Explosion: Polizei jagt Zigaretten-Automaten-Sprenger

Eine Serie von Sprengungen an Zigaretten-Automaten hält die Polizei aktuell in Ratingen auf Trab. Am Wochenende hat es bereits zum dritten Mal gekracht.

Von Patrick Richter

Ratingen - Die Polizei im Kreis Mettmann jagt aktuell ein Duo, dass für mehrere Zigaretten-Automaten-Sprengungen in Ratingen verantwortlich sein soll. Nun hat erneut eine Explosion die Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Wie schon bei den anderen beiden Fällen blieben vom gesprengten Zigaretten-Automaten nur Trümmer übrig. Das Bargeld und die heil gebliebenen Glimmstängel hatten die Diebe entwendet. © Polizei Mettmann Wie die Beamten am Montag berichteten, hatte es am Wochenende bereits die dritte Sprengung innerhalb von nur zwei Wochen gegeben. Die jüngste Explosion ereignete sich demnach in der Nacht auf Samstag, als gegen 3.10 Uhr aufmerksame Anwohner in der Weimarer Straße durch einen lauten Knall wach wurden. Laut den Zeugenaussagen hatten zwei junge Männer, vermutlich zwischen 18 und 25 Jahre alt, den dort aufgestellten Zigaretten-Spender gesprengt und das Bargeld sowie die darin enthaltenen Tabakwaren entwendet. Polizeimeldungen Nicht der erste Vorfall: Explosion in Solingen erschüttert Anwohner! Anschließend floh das Duo mit einem dunkelroten Motorroller in Richtung Berliner Straße. Dabei trug nur einer von beiden einen Helm. Der Beifahrer hatte weiße Sneaker an. Die Polizei geht von denselben Tätern wie bei zwei ähnlichen Fällen am 15. und 22. Dezember aus und bittet deshalb nun Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hoher Sachschaden und Täter weiter flüchtig: Polizei fragt nach weiteren Zeugen Der Sachschaden liegt allein beim jüngsten Fall in der Weimarer Straße bei mehreren tausend Euro. Hinweise zum Tatgeschehen in allen Fällen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Titelfoto: Polizei Mettmann