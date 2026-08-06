Erschreckende Szenen auf Lidl-Parkplatz: Schuss auf fahrendes Auto, Täter flüchtig

Eningen - Großer Polizeieinsatz nach erschreckenden Szenen in Baden-Württemberg ! In Eningen (Landkreis Reutlingen) ist am Mittwochabend auf einem Lidl-Parkplatz auf ein fahrendes Auto geschossen worden.

In Eningen ist es auf einem Lidl-Parkplatz zu einer Schussabgabe gekommen. Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge. © imago/eibner

Gegen 19.15 Uhr wurde die Polizei wegen der Schussabgabe in der Reutlinger Straße alarmiert, teilten die Beamten zu dem Zwischenfall mit.

Ein 39-Jähriger war mit drei weiteren Leuten in einer Mercedes-V-Klasse in Richtung Reutlingen unterwegs. Plötzlich soll ein Unbekannter vor den Mercedes auf die Straße gesprungen sein und mindestens einen Schuss abgegeben haben.

Danach soll der Mann zu Fuß geflüchtet sein.

Der 39-Jährige am Steuer erlitt durch Splitter der Autoverkleidung Verletzungen, die vom Rettungsdienst behandelt wurden. Die drei weiteren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.