Erschreckende Szenen auf Lidl-Parkplatz: Schuss auf fahrendes Auto, Täter flüchtig
Eningen - Großer Polizeieinsatz nach erschreckenden Szenen in Baden-Württemberg! In Eningen (Landkreis Reutlingen) ist am Mittwochabend auf einem Lidl-Parkplatz auf ein fahrendes Auto geschossen worden.
Gegen 19.15 Uhr wurde die Polizei wegen der Schussabgabe in der Reutlinger Straße alarmiert, teilten die Beamten zu dem Zwischenfall mit.
Ein 39-Jähriger war mit drei weiteren Leuten in einer Mercedes-V-Klasse in Richtung Reutlingen unterwegs. Plötzlich soll ein Unbekannter vor den Mercedes auf die Straße gesprungen sein und mindestens einen Schuss abgegeben haben.
Danach soll der Mann zu Fuß geflüchtet sein.
Der 39-Jährige am Steuer erlitt durch Splitter der Autoverkleidung Verletzungen, die vom Rettungsdienst behandelt wurden. Die drei weiteren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.
Großeinsatz auf Lidl-Parkplatz in Eningen: Polizei fahndet nach Täter und sucht Zeugen
Zahlreiche Streifenwagen und Polizeihunde fahndeten nach dem Unbekannten, der etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und einen grauen Jogginganzug getragen haben soll. Die Kapuze soll der Mann aufgesetzt und sein Gesicht außerdem hinter einem Mund-Nase-Schutz verborgen haben.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 071219423333 zu melden.
Titelfoto: imago/eibner