Frau fällt während Unwetter von Boot in Bodensee: 200 Einsatzkräfte suchen erfolglos nach ihr

Kressbronn - Während eines Unwetters ist eine Frau (65) von einem Boot gefallen und im Bodensee untergegangen.

Der internationale Seenotalarm wurde ausgelöst, da das Gebiet sehr groß sei. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Eine Gewitterzelle habe direkt über dem Motorboot gestanden und hohe Wellen ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Dazu soll es stark geregnet haben.

Die Frau war den Angaben zufolge zusammen mit ihrem Mann auf dem Boot und auf dem Weg zum Heimathafen, als es zu dem Unglück kam.

Der 68-Jährige wählte am Mittwochabend den Notruf, nachdem er seine Frau bei den hohen Wellen aus den Augen verloren hatte.

Weil das Gebiet bei Kressbronn sehr groß sei, habe man einen internationalen Seenotalarm ausgelöst, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei.

Rund 200 Einsatzkräfte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz suchten daraufhin nach der 65-Jährigen - bislang jedoch ohne Erfolg. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.