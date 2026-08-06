Zweijähriger in Brunnen unter Wasser getaucht und rassistisch beleidigt
Rastatt - Ein Mann soll in Rastatt ein Kind in einem Brunnen unter Wasser gedrückt und es rassistisch beleidigt haben.
Am Bernhardusbrunnen soll der Zweijährige gegen 13.20 Uhr gespielt haben, als plötzlich ein Mann den Jungen "ergriffen und für einige Sekunden unter Wasser gedrückt" habe, teilt die Polizei mit.
Zudem soll er ausländerfeindliche Kommentare abgegeben haben. Glücklicherweise wurde der Junge nicht verletzt.
Als die Mutter und andere Personen dem Zweijährigen zu Hilfe kamen, lief der Mann in Richtung Kapellenstraße davon.
Polizei sucht nach Zwischenfall in Rastatt nach Mann
Die Polizei sucht nach einem 1,90 Meter großen 50 bis 60 Jahre alten Mann mit leichtem Bauchansatz und kurzen Vollbart. Er trug eine beige Hose, ein weißes Sommerhemd und Sonnenbrille. Seine grauen Haare waren mit Gel nach hinten gekämmt.
Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann kennen oder den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 072227610 zu melden.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa