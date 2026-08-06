Zweijähriger in Brunnen unter Wasser getaucht und rassistisch beleidigt

Rastatt - Ein Mann soll in Rastatt ein Kind in einem Brunnen unter Wasser gedrückt und es rassistisch beleidigt haben.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Am Bernhardusbrunnen soll der Zweijährige gegen 13.20 Uhr gespielt haben, als plötzlich ein Mann den Jungen "ergriffen und für einige Sekunden unter Wasser gedrückt" habe, teilt die Polizei mit.

Zudem soll er ausländerfeindliche Kommentare abgegeben haben. Glücklicherweise wurde der Junge nicht verletzt.

Als die Mutter und andere Personen dem Zweijährigen zu Hilfe kamen, lief der Mann in Richtung Kapellenstraße davon.