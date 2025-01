25.01.2025 12:55 2.735 Erschreckender Fund in Flüchtlingsunterkunft: Polizei räumt Gebäude sofort

Am Freitag kam es in einer Asylunterkunft in Gerbrunn (Unterfranken) zum Fund eines granatenähnlichen Gegenstands. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Von Angelo Cali

Gerbrunn - Alarm in einer Asylunterkunft in Unterfranken: Am gestrigen Freitagabend wurde dort ein besorgniserregender Gegenstand entdeckt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an der Asylunterkunft an. © NEWS5/Pascal Höfig Wie ein Polizeisprecher am Tag nach dem Einsatz in Gerbrun (Landkreis Würzburg) berichtete, seien die Ermittler am Vorband von einem Mitarbeiter der Unterkunft über den Fund eines granatenähnlichen Gegenstandes in einem der Bewohnerzimmer informiert worden. Umgehend rückten die Beamten mit einem Großaufgebot an, zeitgleich wurden auch Rettungsdienst und Feuerwehr alarmiert. Da die Gefahr bestand, dass es sich bei dem Objekt um Sprengstoff hätte handeln können, wurde die Unterkunft schnellstmöglich evakuiert. Derweil rückten auch Spezialisten der Technischen Sondergruppe aus der Landeshauptstadt München an. Letztlich konnte der Gegenstand, der zumindest optisch einer Rauchgranate ähnelte, ohne Zwischenfälle geborgen und entsorgt werden. Dem 61 Jahre alten Besitzer des Einsatzanlasses droht aufgrund des Besitzes eine Anzeige nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Warum sich der Gegenstand in seinem Besitz befand, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Titelfoto: NEWS5/Pascal Höfig