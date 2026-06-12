Erst 13-Jährige missbraucht, dann 57-Jährige angegriffen: Tatverdächtiger festgenommen
Nürtingen - In Nürtingen geht mutmaßlich ein Sexualstraftäter um. Er suchte sich am Mittwoch und Donnerstag seine Opfer wohl auf einem Feldweg. Am Freitagmorgen hat die Polizei nach Ermittlungen mit Hochdruck einen Tatverdächtigen festgenommen.
Am Mittwochnachmittag war ein 13-jähriges Mädchen mit dem Fahrrad auf dem Verbindungsfeldweg zwischen der Galgenbergstraße und der Steinmauerstraße in Richtung Neckarhausen unterwegs, teilt die Polizei mit.
Ein unbekannter Mann soll das Mädchen angegriffen und sexuell missbraucht haben.
Nach der Tat flüchtete der Mann. Die 13-Jährige wurde leicht verletzt und konnte aus eigener Kraft nach Hause gehen. Die Eltern riefen die Polizei.
Eine sofort eingeleitete Fahndung auch mit Polizeihubschrauber brachte zunächst keinen Erfolg.
Zu einer weiteren Tat des möglicherweise selben Täters, kam es am Donnerstagmittag, als eine 57-Jährige auf dem selben Feldweg angegriffen wurde.
Der Täter habe sie vom Fahrrad gezogen und in sexuell motivierter Absicht angegangen. Der Täter ergriff die Flucht, als sich eine weitere Frau näherte.
Tatverdächtiger festgenommen
Die Kriminalpolizei hat mit einer 25-köpfigen Gruppe die Ermittlungen aufgenommen. Am Donnerstag meldeten sich zwei weitere Frauen, die möglicherweise Opfer des Mannes wurden.
Eine 47-Jährige meldete, dass sie kurz vor dem Angriff auf das 13-jährige Mädchen am selben Ort von einem Unbekannten verbal belästigt und zu sexuellen Handlungen aufgefordert worden.
Eine 35-jährige Fußgängerin wurde wohl von einem Fahrradfahrer im Eichenweg in Nürtingen beim Vorbeifahren unsittlich berührt.
"Auch diese beiden Taten werden dem Angreifer zugerechnet", erklärt die Polizei.
Am Freitagvormittag wurde durch Ermittlungen mit Hochdruck ein Tatverdächtiger und sein Begleiter vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme waren sowohl uniformierte als auch Zivilbeamte eingesetzt.
Ursprungsmeldung 8.23 Uhr, aktualisiert 14.01 Uhr
Titelfoto: Silas Stein/dpa