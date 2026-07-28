Senior stirbt nach Streit mit jungem Mann: 20-Jähriger in Psychiatrie

Waldshut-Tiengen - Ein 70-Jähriger ist wohl bei einem Streit mit einem 20-jährigen Bekannten in Waldshut-Tiengen verletzt worden und rund zwei Wochen später in einem Krankenhaus gestorben.

Ob der 20 Jahre alte Verdächtige mitverantwortlich für den Tod des 70-Jährigen ist, untersucht nun die Polizei. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

"Eine Obduktion soll Aufschluss darüber geben, ob die Verletzungen für den Tod mitursächlich gewesen sein könnten", teilte die Polizei mit. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge.

Die beiden Männer waren den Angaben zufolge am 9. Juli zusammen in Waldshut-Tiengen unterwegs gewesen. "Aus bislang unbekannten Gründen dürften die beiden in Streit geraten sein", heißt es in der Mitteilung.

Eine Waffe war nach ersten Erkenntnissen nicht im Spiel, wie ein Sprecher sagte. Der 70-Jährige war am Samstag im Krankenhaus gestorben.

Zeugen hatten den Schwerverletzten gefunden, ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. "Zeitgleich gingen mehrere Meldungen über Notruf ein, dass ein junger Mann mit blutigem T-Shirt gesehen wurde."

Die Polizei nahm den 20-Jährigen im Zuge einer Fahndung in der Nähe des Landratsamtes fest. Er kam in eine Psychiatrie.