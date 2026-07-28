Senior stirbt nach Streit mit jungem Mann: 20-Jähriger in Psychiatrie
Von Marco Krefting
Waldshut-Tiengen - Ein 70-Jähriger ist wohl bei einem Streit mit einem 20-jährigen Bekannten in Waldshut-Tiengen verletzt worden und rund zwei Wochen später in einem Krankenhaus gestorben.
"Eine Obduktion soll Aufschluss darüber geben, ob die Verletzungen für den Tod mitursächlich gewesen sein könnten", teilte die Polizei mit. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge.
Die beiden Männer waren den Angaben zufolge am 9. Juli zusammen in Waldshut-Tiengen unterwegs gewesen. "Aus bislang unbekannten Gründen dürften die beiden in Streit geraten sein", heißt es in der Mitteilung.
Eine Waffe war nach ersten Erkenntnissen nicht im Spiel, wie ein Sprecher sagte. Der 70-Jährige war am Samstag im Krankenhaus gestorben.
Zeugen hatten den Schwerverletzten gefunden, ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. "Zeitgleich gingen mehrere Meldungen über Notruf ein, dass ein junger Mann mit blutigem T-Shirt gesehen wurde."
Die Polizei nahm den 20-Jährigen im Zuge einer Fahndung in der Nähe des Landratsamtes fest. Er kam in eine Psychiatrie.
Das Kriminalkommissariat Waldshut sucht Zeuginnen und Zeugen, die am Nachmittag des 9. Juli gegen 16.15 Uhr die beiden im Bereich Bannschachen oder den Flüchtigen gegen 18 Uhr mit dem blutigen T-Shirt gesehen haben.
Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 0774183160 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter der 07618822880 entgegen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa