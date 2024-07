Erzgebirge: Schmuggelware unter Tomaten versteckt

Unter den Tomaten wurden tausende Zigaretten versteckt. © Zoll

Wie das Hauptzollamt Erfurt mitteilte, wurde die Schmuggelware bereits am vergangenen Montag, dem 24. Juni, bei der Kontrolle eines bulgarischen Fahrzeugs entdeckt.

"Der 55-jährige Fahrer und sein 31-jähriger Beifahrer gaben gegenüber den Beamten an, von Bulgarien über Deutschland in die Niederlande reisen zu wollen und dabei zehn Stangen Zigaretten (2000 Stück) sowie fünf Liter Alkohol für eine Person in den Niederlanden mitzuführen", heißt es in der Mitteilung.

Im Fahrzeug wurden dann zwei Kartons mit Tomaten und Kopfkissen und doppeltem Boden entdeckt. Darin befanden sich weitere 5000 Zigaretten mit bulgarischen Steuerzeichen. Auch 20 Liter unversteuerter Alkohol befanden sich im Wagen.

Die Zöllner leiteten gegen den Fahrer ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz und das Alkoholsteuergesetz ein. Die Zigaretten wurden sichergestellt und sollen vernichtet werden.