Eskalation am Bahnhof: Randalierer stößt Lokführer auf Gleise

Schwäbisch Gmünd - Ein Mann (29) im Ostalbkreis hat am Sonntag erst in einem Zug randaliert, dann einen Lokführer auf die Gleise gestoßen und anschließend auf mehrere Polizisten eingeschlagen.

Die Polizei rückte zum Bahnhof in Schwäbisch Gmünd aus. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Die Polizei wurde gegen 13.45 Uhr wegen eines Vorfalls zum Bahnhof alarmiert. Der 29-Jährige hatte in einer Bahn randaliert. Im Bereich des Bahnhofs eskalierte die Situation weiter, als der Mann den Lokführer auf die Bahngleise stieß.

Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den Randalierer in Gewahrsam und brachten ihn zum Polizeirevier.

Auch auf der Dienststelle beruhigte sich der Mann nicht. Im Zellenbereich stürmte der 29-Jährige auf die Polizisten los und schlug mit den Fäusten auf sie ein. Dabei wurde ein Beamter mehrfach am Kopf getroffen und verletzt.