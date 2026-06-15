Kurios: Brand in Weimar erweist sich als optische Täuschung

Weimar - Ein vermeintlicher Dachgeschossbrand in Weimar löste am Sonntagabend einen Einsatz von Feuerwehr , Rettungsdienst und Polizei aus.

Ein am Sonntagabend in Weimar gemeldeter Brand erwies sich als optische Täuschung. © Johannes Krey

Gegen 21.15 Uhr meldete ein Zeuge laut Informationen der Polizei den vermeintlichen Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Brahmsstraße. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin umgehend zur angegebenen Adresse aus.

Vor Ort fanden sie jedoch weder Rauch noch Flammen vor. Die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude vorsorglich auch mit einer Drehleiter, konnte aber kein Brandgeschehen feststellen.

Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass es sich vermutlich um eine Spiegelung oder eine optische Täuschung im Bereich eines Schornsteins am Nachbargebäude handelte.