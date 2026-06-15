Streit eskaliert: 30-Jähriger springt aus dem Fenster und verletzt sich schwer

Ronneburg (Landkreis Greiz) - Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus in Ronneburg endete am Sonntagmorgen mit einem Sprung aus dem dritten Obergeschoss.

In Ronneburg eskalierte am Sonntagmorgen ein Streit zwischen drei Männern. (Symbolbild) © 123rf/ liudmilachernetska

Nach Angaben der Polizei geriet ein 30-jähriger Mann gegen 8.20 Uhr in einer Wohnung in der Mozartstraße mit zwei Männern im Alter von 28 und 29 Jahren aneinander. Zuvor sollen die Beteiligten gemeinsam erhebliche Mengen Alkohol konsumiert haben.

Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 30-Jährige verletzt. Um der Situation zu entkommen, flüchtete er über ein Fenster aus dem dritten Stock des Hauses und suchte anschließend bei einem Bekannten in der Nähe Hilfe. Von dort aus wurde die Polizei verständigt.

Der Mann erlitt durch den Sprung schwere Verletzungen an Armen und Beinen, schwebt nach aktuellem Stand jedoch nicht in Lebensgefahr. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.